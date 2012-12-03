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    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9332/04

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

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    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

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    Еще более здоровые и белые зубы

    Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

    • 5 режимов
    • 2 чистящие насадки
    • Стакан с зарядной базой
    • Дорожное зарядное устройство USB
    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

    Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

    Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

    Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

    Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

    На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

    На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

    DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.

    Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

    Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

    Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

    Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

    Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

    Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

    Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

    Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

    Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

    Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

    Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

    Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной чистки зубов при заболеваниях десен.

    • Питание

      Напряжение
      100–240 В, 50/60 Гц

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 3 недель**
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белая керамика

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Дисплей
      Дисплей с подсветкой
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Индикатор батареи
      Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
      Время работы
      До 3 недель**

    • В комплекте

      Ручка
      1 DiamondClean
      Насадки
      • 1 компактная насадка DiamondClean
      • 1 стандартная насадка DiamondClean
      Стакан с зарядной базой
      1
      Дорожный футляр
      Дорожное зарядное устройство USB

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет в 7 раз больше налета*
      Польза для здоровья
      Улучшает состояние десен всего за две недели
      Эффект осветления
      Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Белый
      Удаление поверхностных потемнений эмали
      Gum Care (Уход за деснами)
      Мягкий массаж десен
      Польский
      Осветление и полировка зубов
      Sensitive (Деликатная чистка)
      Бережная чистка зубов и десен

    Badge-D2C

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    • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
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