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Исключительное восприятие качества DVD
Ничего кроме удовольствия в поездках! Высокое разрешение 25,9 см (10,2") ЖК-дисплея PET1002 с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ обеспечивает оптимальный просмотр. Можно без проблем наслаждаться 5-часовым непрерывным воспроизведением фильмов форматов DVD, DivX®, MPEG4, и музыкой MP3/WMA-CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Исключительное восприятие качества DVD
Ничего кроме удовольствия в поездках! Высокое разрешение 25,9 см (10,2") ЖК-дисплея PET1002 с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ обеспечивает оптимальный просмотр. Можно без проблем наслаждаться 5-часовым непрерывным воспроизведением фильмов форматов DVD, DivX®, MPEG4, и музыкой MP3/WMA-CD.
Исключительное восприятие качества DVD
Ничего кроме удовольствия в поездках! Высокое разрешение 25,9 см (10,2") ЖК-дисплея PET1002 с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ обеспечивает оптимальный просмотр. Можно без проблем наслаждаться 5-часовым непрерывным воспроизведением фильмов форматов DVD, DivX®, MPEG4, и музыкой MP3/WMA-CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Исключительное восприятие качества DVD
Ничего кроме удовольствия в поездках! Высокое разрешение 25,9 см (10,2") ЖК-дисплея PET1002 с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ обеспечивает оптимальный просмотр. Можно без проблем наслаждаться 5-часовым непрерывным воспроизведением фильмов форматов DVD, DivX®, MPEG4, и музыкой MP3/WMA-CD.
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!
К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.
Этот переносной DVD плеер поставляется с автомобильным адаптером питания и тонким пультом ДУ. Подключите адаптер к прикуривателю, чтобы зарядить плеер во время поездки. Не нужно беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится в процессе просмотра или игры. Пульт ДУ размером с кредитную карту идеален для путешествий и занимает очень мало места.
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