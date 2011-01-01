Отобразите свою жизнь
Компактный и легкий карманный проектор Philips легко подключается к различным устройствам (iPod/iPhone, цифровым камерам, мобильным телефонам и т. д.) и позволяет обмениваться содержимым в любое время и в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Компактный и легкий карманный проектор Philips легко подключается к различным устройствам (iPod/iPhone, цифровым камерам, мобильным телефонам и т. д.) и позволяет обмениваться содержимым в любое время и в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Компактный и легкий карманный проектор Philips легко подключается к различным устройствам (iPod/iPhone, цифровым камерам, мобильным телефонам и т. д.) и позволяет обмениваться содержимым в любое время и в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Компактный и легкий карманный проектор Philips легко подключается к различным устройствам (iPod/iPhone, цифровым камерам, мобильным телефонам и т. д.) и позволяет обмениваться содержимым в любое время и в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
Просмотр фильмов в высоком качестве благодаря аккумуляторному карманному проектору
Проекция изображения до 203 см (80") метров
Возможность подключения различных устройств к проектору
Технология/оптическая
Поддерживаемые стандарты видео
Звук
Подключение
Питание
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
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