ComfortCut

Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия ComfortCut обеспечивают более комфортное бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.