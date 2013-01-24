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семейная машинка для стрижки волос

QC5130/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Делайте стрижки взрослым и детям Делайте стрижки взрослым и детям Делайте стрижки взрослым и детям
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    семейная машинка для стрижки волос

    QC5130/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

    семейная машинка для стрижки волос

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

    семейная машинка для стрижки волос

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

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      Делайте стрижки взрослым и детям

      с помощью нашей самой тихой машинки для стрижки волос

      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 11 установок длины
      • 8ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
      11 установок длины: от 3 до 21 мм или 0,5 мм без гребня

      11 установок длины: от 3 до 21 мм или 0,5 мм без гребня

      Просто выберите и зафиксируйте нужную установку регулируемого гребня: от 3 мм до 21 мм (с шагом 2 мм). Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      Тихая и мощная

      Тихая и мощная

      Эта семейная машинка для стрижки волос Philips понравится и вам, и вашему ребенку. Мощный, но тихий мотор работает качественно и без вибраций. Это самая тихая модель из всех машинок для стрижки от Philips.

      Закругленные лезвия и гребни предотвращают раздражение кожи

      Закругленные лезвия и гребни предотвращают раздражение кожи

      Закругленные лезвия и гребни плавно скользят по коже, не царапая ее, чтобы каждая стрижка была безопасной и приятной.

      Высококачественный режущий элемент с самозатачивающимися лезвиями

      Высококачественный режущий элемент с самозатачивающимися лезвиями

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми, не требуют специального ухода и обеспечивают великолепные результаты стрижки.

      Легкий и компактный прибор невероятно удобен в использовании

      Легкий и компактный прибор невероятно удобен в использовании

      Благодаря легкости и компактности эта семейная машинка для стрижки волос очень удобна в использовании и подходит и для взрослых, и для детей. Эргономичная форма позволяет контролировать каждое движение прибора, обеспечивая полный комфорт.

      60 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      60 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки.

      Откидная головка для простоты очистки

      Откидная головка для простоты очистки

      Просто откройте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

      Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

      Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Лезвия не требуют смазки

      Лезвия не требуют смазки

      Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        11
        Диапазон настроек длины
        От 3 до 21 мм
        Ширина ножа
        41 мм
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 2 мм

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Очистка
        Чистка с помощью сухой щетки

      • Система питания

        Время работы
        60 минут
        Время зарядки
        8 часов
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный

      • Обслуживание

        Гарантия
        Гарантия 2 года

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