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    Family Hairclipper Семейная машинка для стрижки волос

    QC5130/15

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора.

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    Family Hairclipper Семейная машинка для стрижки волос

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    Делайте стрижки взрослым и детям

    с помощью нашей самой тихой машинки для стрижки волос

    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 11 установок длины
    • 8ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Стригите волосы до нужной длины с 11 установками длины (от 3 до 21 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.

    Тихая и мощная

    Тихая и мощная

    Машинки для стрижки волос Philips* предназначены для семейного использования и обеспечивают мощность без лишнего шума. Мотор обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем вибраций.

    Закругленные гребни для комфортной стрижки

    Закругленные гребни для комфортной стрижки

    Лезвия и гребни на этой машинке для стрижки волос имеют округленную форму для безопасной и плавной стрижки.

    Качественный результат надолго

    Качественный результат надолго

    Самозатачивающиеся стальные лезвия обеспечивают стабильный результат при каждом использовании.

    Удобная стрижка для всей семьи

    Удобная стрижка для всей семьи

    Идеальная машинка для стрижки детей, эргономичный дизайн и малый вес которой обеспечивают удобство использования.

    60 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    60 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.

    Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

    Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Время работы
      60 минут
      Время зарядки
      8 часов

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41 мм
      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      11
      Диапазон настроек длины
      От 3 до 21 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2 мм

    • Удобство использования

      Очистка
      Сухая очистка с помощью щеточки
      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки

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