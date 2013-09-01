Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
QC5130/15
Делайте стрижки взрослым и детям
Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора.Узнать обо всех преимуществах
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Стригите волосы до нужной длины с 11 установками длины (от 3 до 21 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.
Машинки для стрижки волос Philips* предназначены для семейного использования и обеспечивают мощность без лишнего шума. Мотор обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем вибраций.
Лезвия и гребни на этой машинке для стрижки волос имеют округленную форму для безопасной и плавной стрижки.
Самозатачивающиеся стальные лезвия обеспечивают стабильный результат при каждом использовании.
Идеальная машинка для стрижки детей, эргономичный дизайн и малый вес которой обеспечивают удобство использования.
Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки.
Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.
Система питания
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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