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OneBlade

Сменное лезвие

QP220/50
Общая оценка / 5
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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    OneBlade Сменное лезвие

    QP220/50
    Общая оценка / 5

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 1 990 руб.

    OneBlade Сменное лезвие

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 1 990 руб.

    OneBlade Сменное лезвие

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает волоски, не повреждая кожу

      • Подравнивает, делает контуры и бреет
      • для ручек OneBlade и OneBlade Pro
      • прослужит до 8 месяцев*
      • 2 шт.
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты. Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья.

      Сменное лезвие служит до 4 месяцев

      Сменное лезвие служит до 4 месяцев

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Сменное лезвие OneBlade

        Сменные лезвия (в упаковке)
        2
        Совместимость:
        • OneBlade (QP25xx)
        • OneBlade (QP26xx)
        • OneBlade Pro (QP65xx)
        • OneBlade Pro (QP66xx)

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          Отзывы

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          • *Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.