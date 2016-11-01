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OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины.Узнать обо всех преимуществах
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Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.
Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду**, эффективно сбреет даже длинные волосы.
Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.
Бритва OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.
Бритва Philips OneBlade повторяет контуры вашего лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Создайте щетину нужной длины, используя один из поставляемых в комплекте гребней длиной 1 мм, 3 мм или 5 мм.
Подравнивайте щетину до нужной длины. Бритва для лица Philips OneBlade поставляется с 3 гребнями для щетины разной длины (1 мм, 3 мм и 5 мм).
Используйте водонепроницаемый OneBlade над раковиной или берите с собой в душ. OneBlade для сухого и влажного бритья легко очищать, а также можно использовать с пеной для бритья и без нее.
Зарядка устройства занимает 8 часов и обеспечивает 45 минут стабильной работы
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
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