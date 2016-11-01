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    OneBlade Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

    QP2520/20

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины.

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    OneBlade Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

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    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Сбривает щетину, не повреждает кожу

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Сбривает щетину, не повреждает кожу
    • 3 съемных гребня для щетины
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.

    Уникальная технология OneBlade**

    Уникальная технология OneBlade**

    Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду**, эффективно сбреет даже длинные волосы.

    Создавайте четкие контуры

    Создавайте четкие контуры

    Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

    Брейте щетину

    Брейте щетину

    Бритва OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

    Повторяет контуры вашего лица

    Повторяет контуры вашего лица

    Бритва Philips OneBlade повторяет контуры вашего лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

    Гребни для бритья щетины

    Гребни для бритья щетины

    Создайте щетину нужной длины, используя один из поставляемых в комплекте гребней длиной 1 мм, 3 мм или 5 мм.

    Точное подравнивание

    Точное подравнивание

    Подравнивайте щетину до нужной длины. Бритва для лица Philips OneBlade поставляется с 3 гребнями для щетины разной длины (1 мм, 3 мм и 5 мм).

    Использование на влажной и сухой коже

    Использование на влажной и сухой коже

    Используйте водонепроницаемый OneBlade над раковиной или берите с собой в душ. OneBlade для сухого и влажного бритья легко очищать, а также можно использовать с пеной для бритья и без нее.

    Зарядите — и вперед

    Зарядите — и вперед

    Зарядка устройства занимает 8 часов и обеспечивает 45 минут стабильной работы

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Система двойной защиты
      Система подравнивания
      Технология повторения контуров

    • Аксессуары

      Гребень
      3 гребня для щетины (1, 3 и 5 мм)
      Обслуживание
      Насадка для хранения

    • Питание

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Зарядка
      8 часов для полной зарядки
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      45 минут
      Максимальное энергопотребление
      2  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Прорезиненная ребристая ручка
      Цвет
      Зеленый лайм, угольно-черный

    • Обслуживание

      Сменные головки
      • QP210, QP220, QP610, QP620
      • Выполняйте замену каждые 4 месяца*
      Гарантия 2 года
      На ручку

    • Удобство использования

      Зарядка
      Перезарядка
      Дисплей
      Индикатор зарядки на адаптере
      Сухое и влажное бритье
      Да

    Badge-D2C

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    • Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.
    • *На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
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