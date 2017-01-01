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    OneBlade Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

    QP2530/20

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины

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    OneBlade Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

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    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Сбривает щетину, не повреждает кожу

    • Подравнивает, бреет и делает контуры
    • Сбривает щетину, не повреждает кожу
    • 4 съемных гребня для щетины
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
    Сменное лезвие служит до 4 месяцев*

    Сменное лезвие служит до 4 месяцев*

    Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.

    Уникальная технология OneBlade**

    Уникальная технология OneBlade**

    Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты**. Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья.

    Создаёт чёткие конуры

    Создаёт чёткие конуры

    Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Сбривать щетину можно в любом направлении - лезвие не будет закрывать обзор. OneBlade подравнивает и сбривает щетину без раздражения - вы легко создадите свой образ за секунды.

    Сбривает щетину

    Сбривает щетину

    OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. При этом щетину любой длины можно брить даже против роста волос.

    Повторяет контуры лица

    Повторяет контуры лица

    Бритва Philips OneBlade повторяет контуры вашего лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    Лезвием можно сбривать и подравнивать щетину в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

    Гребни для бритья щетины

    Гребни для бритья щетины

    Создайте щетину нужной длины, используя один из поставляемых в комплекте гребней длиной 1 мм, 2 мм, 3 мм или 5 мм.

    Точное подравнивание

    Точное подравнивание

    Подравнивайте щетину до нужной длины. Бритва для лица Philips OneBlade поставляется с 4 гребнями для щетины разной длины (1 мм, 2 мм, 3 мм и 5 мм).

    Влажное и сухое бритьё

    Влажное и сухое бритьё

    OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоскнуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.

    Зарядите — и вперед

    Зарядите — и вперед

    Зарядка устройства занимает 4 часа и обеспечивает 60 минут стабильной работы

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Система двойной защиты
      Система подравнивания
      Технология повторения контуров

    • Аксессуары

      Гребень
      4 гребня для щетины (1, 2, 3 и 5 мм)
      Обслуживание
      Насадка для хранения

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Зарядка
      4 часа для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      60 минут
      Максимальное энергопотребление
      2  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Прорезиненная ребристая ручка
      Цвет
      Зеленый лайм, угольно-черный

    • Обслуживание

      Сменные головки
      • QP210, QP220, QP610, QP620
      • Выполняйте замену каждые 4 месяца*
      Гарантия 2 года
      На ручку

    • Удобство использования

      Зарядка
      Перезарядка
      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      Сухое и влажное бритье
      Да

    Badge-D2C

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    • Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.
    • *На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
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