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OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах
OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах
Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты. Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья.
Подравнивайте бороду и создавайте стильную щетину с помощью одного из четырех прилагаемых гребней для щетины: гребень 1 мм для эффекта легкой небритости, 2 мм для ровной щетины, 3 мм для более небрежного стиля и 5 мм для длинной щетины.
Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Сбривать щетину можно в любом направлении - лезвие не будет закрывать обзор. OneBlade подравнивает и сбривает щетину без раздражения - вы легко создадите свой образ за секунды.
OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. При этом щетину любой длины можно брить даже против роста волос.
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.
Лезвием можно сбривать и подравнивать щетину в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Установите один из съемных гребней для подравнивания щетины до нужной длины.
Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.
OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоскнуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут работы после 4 часов зарядки.
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание
QP220/50
QP210/50
QP620/50
QP610/50
CP0412/01
QP100/50