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OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длиныУзнать обо всех преимуществах
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Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.
Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты**. Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья.
Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Сбривать щетину можно в любом направлении - лезвие не будет закрывать обзор. OneBlade подравнивает и сбривает щетину без раздражения - вы легко создадите свой образ за секунды.
OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. При этом щетину любой длины можно брить даже против роста волос.
Бритва Philips OneBlade повторяет контуры вашего лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.
Лезвием можно сбривать и подравнивать щетину в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Создайте щетину нужной длины, используя один из поставляемых в комплекте гребней длиной 1 мм, 2 мм, 3 мм или 5 мм.
Подравнивайте щетину до нужной длины. Бритва для лица Philips OneBlade поставляется с 4 гребнями для щетины разной длины (1 мм, 2 мм, 3 мм и 5 мм).
OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоскнуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.
Зарядка устройства занимает 4 часа и обеспечивает 60 минут стабильной работы
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
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