Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

OneBlade

QP2530/20
Общая оценка / 5
5 наград
  • OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause

    OneBlade

    QP2530/20
    Общая оценка / 5
    5 наград

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 3 090 руб.

    OneBlade

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 3 090 руб.

    OneBlade

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все oneblade-face

      OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает щетину, не повреждает кожу

      • Подравнивает, бреет и делает контуры
      • Сбривает щетину, не повреждает кожу
      • 4 съемных гребня для щетины
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты. Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья.

      Подравнивает щетину

      Подравнивает щетину

      Подравнивайте бороду и создавайте стильную щетину с помощью одного из четырех прилагаемых гребней для щетины: гребень 1 мм для эффекта легкой небритости, 2 мм для ровной щетины, 3 мм для более небрежного стиля и 5 мм для длинной щетины.

      Создаёт чёткие конуры

      Создаёт чёткие конуры

      Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Сбривать щетину можно в любом направлении - лезвие не будет закрывать обзор. OneBlade подравнивает и сбривает щетину без раздражения - вы легко создадите свой образ за секунды.

      Сбривает щетину

      Сбривает щетину

      OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. При этом щетину любой длины можно брить даже против роста волос.

      Повторяет контуры лица

      Повторяет контуры лица

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      Лезвием можно сбривать и подравнивать щетину в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

      4 съемных гребня для щетины (1, 2, 3, 5 мм) для подравнивания

      4 съемных гребня для щетины (1, 2, 3, 5 мм) для подравнивания

      Установите один из съемных гребней для подравнивания щетины до нужной длины.

      Сменное лезвие служит до 4 месяцев

      Сменное лезвие служит до 4 месяцев

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Влажное и сухое бритьё

      Влажное и сухое бритьё

      OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоскнуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.

      Долговечный литий-ионный аккумулятор

      Долговечный литий-ионный аккумулятор

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут работы после 4 часов зарядки.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Аксессуары

        Гребень
        4 гребня для щетины (1, 2, 3 и 5 мм)
        Обслуживание
        Насадка для хранения

      • Удобство использования

        Зарядка
        Перезарядка
        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Зеленый лайм, угольно-черный
        Ручка
        Прорезиненная ребристая ручка

      • Питание

        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        4 часа для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        2  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        На ручку
        Сменные головки
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Выполняйте замену каждые 4 месяца*

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары
        * Рекомендуемая розничная цена

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • *Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.