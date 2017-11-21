Фонарь (100 люменов/1 Вт) для освещения узких мест

Philips EcoPro40 также оснащен мини-прожектором для освещения участков, которых не достигает основное освещение. Этот превосходный прожектор на фонаре обеспечивает яркость луча 100 лм при мощности 1 Вт, так что ни одна деталь не укроется от вас во время работы.