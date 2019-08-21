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- HQ110
S1231/41
Гладкое бритье без лишних забот
Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой.Узнать обо всех преимуществах
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Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье.
Эта бритва создана для оптимального контакта с кожей без образования порезов. Гибкие головки 4D двигаются в 4 направлениях, всегда обеспечивая оптимальный результат бритья.
Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.
Удобная работа в беспроводном режиме для комфортного бритья. Подключите к сети, когда аккумулятор разряжен.
Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.
Используйте бритву без питания от сети в течение 40 минут после 8 часов зарядки. Вы также можете бриться, подключив бритву к сети, когда аккумулятор разряжен.
27 самозатачивающихся лезвий этой электробритвы точно спроектированы для стабильно гладкого бритья.
Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.
Благодаря эргономичной конструкции бритву удобно держать в руке.
Электробритва с удобной процедурой очистки. Класс защиты IPX7 означает, что бритву можно погружать на глубину до 1 метра на 30 минут.
Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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