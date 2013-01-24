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Shaver series 1000

Электробритва серии 1000 для сухого бритья

S1231/41
Общая оценка / 5
  • Гладкое бритье без лишних забот Гладкое бритье без лишних забот Гладкое бритье без лишних забот
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    Shaver series 1000 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

    S1231/41
    Общая оценка / 5

    Гладкое бритье без лишних забот

    Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 1000 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

    Гладкое бритье без лишних забот

    Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое бритье без лишних забот

    Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 1000 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

    Гладкое бритье без лишних забот

    Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкое бритье без лишних забот

      • Лезвия PowerCut
      • Открытие одним касанием
      • Питание от сети и от аккумулятора
      Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

      Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

      Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.

      Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для гладкого бритья

      Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для гладкого бритья

      Ощутите гладкое бритье с гибкими плавающими головками, двигающимися в 4 направлениях. Головка подстраивается под контуры вашего лица, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей без лишнего давления.

      Открытие одним касанием для удобной очистки

      Открытие одним касанием для удобной очистки

      Легко очищайте бритву. Извлекайте бритвенную головку одним касанием кнопки и промывайте ее водой.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Брейтесь в удобное для вас время. Используйте эту бритву с питанием от аккумулятора или от сети, когда аккумулятор разряжен.

      1-уровневый индикатор состояния аккумулятора для эффективного использования бритвы

      1-уровневый индикатор состояния аккумулятора для эффективного использования бритвы

      Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.

      40 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 8 часов

      40 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 8 часов

      Используйте бритву без питания от сети в течение 40 минут после 8 часов зарядки. Вы также можете бриться, подключив бритву к сети, когда аккумулятор разряжен.

      27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

      27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

      Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27 самозатачивающимся лезвиям высокой точности.

      Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

      Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

      Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.

      Эргономичная ручка для удобства использования

      Эргономичная ручка для удобства использования

      Уверенно управляйтесь с бритвой благодаря эргономичному дизайну, обеспечивающему надежный хват во время бритья.

      Класс водостойкости IPX7 для легкой очистки

      Класс водостойкости IPX7 для легкой очистки

      Класс водостойкости IPX7 позволяет легко очищать бритву под струей воды. Рейтинг IPX7 означает, что бритву можно погрузить в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.

      Защитная крышка поддерживает чистоту бритвенной головки между сеансами бритья

      Защитная крышка поддерживает чистоту бритвенной головки между сеансами бритья

      Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий PowerCut
        Гибкость головки
        Гибкие головки, 4 направления

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
        Насухо
        Сухое бритье
        Очистка
        • Открытие одним касанием
        • Можно промывать под водой
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        цвет
        Серый
        Ручка
        • Эргономичный дизайн и удобная ручка
        • Нескользящая прорезиненная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        40 минут
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
        Гарантия 2 года
        Да

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