S1310/04
Простое и удобное бритье
Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат.Узнать обо всех преимуществах
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Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.
Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.
Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.
8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 35 минут автономной работы (примерно 11 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Просто откиньте головки и стряхните волоски с помощью прилагаемой щеточки для очистки.
Бритву можно использовать только в беспроводном режиме. Перед использованием всегда отключайте бритву от сети.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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