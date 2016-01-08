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  • Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье

    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    S1510/04

    Простое и удобное бритье

    Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат.

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    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

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    Простое и удобное бритье

    Электробритва обеспечивает лучший в своем классе результат бритья шеи*

    • Система лезвий CloseCut
    • Гибкие головки, 4 направления
    • Откидной триммер
    Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

    Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

    Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

    Стабильная максимальная мощность на долгие годы

    Стабильная максимальная мощность на долгие годы

    Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

    40 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    40 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 40 минут автономной работы (примерно 13 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

    Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

    Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

    Просто откиньте головки и стряхните волоски с помощью прилагаемой щеточки для очистки.

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

    Только беспроводной режим

    Только беспроводной режим

    Бритву можно использовать только в беспроводном режиме. Перед использованием всегда отключайте бритву от сети.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Откидной триммер входит в комплект
      Да

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      40 минут — 13 сеансов бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      8 часов для полной зарядки
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      2  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Черный и темно-синий

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Система лезвий CloseCut
      Гибкость головки
      Гибкие головки, 4 направления

    • Удобство использования

      Дисплей
      Индикатор низкого заряда аккумулятора
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Отключайте от сети перед использованием

    Badge-D2C

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