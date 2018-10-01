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  • Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

    S5100/06

    Быстрое и гладкое бритье

    Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

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    Быстрое и гладкое бритье

    • Система лезвий MultiPrecision
    • Головки Flex движутся в 5 направлениях
    • Высокоточный триммер SmartClick
    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки

    40 минут автономной работы

    40 минут автономной работы

    Один час зарядки обеспечивает более 40 минут работы (это 13 сеансов бритья). Вы также можете использовать прибор, подключив его к сети питания.

    Зарядка за 1 час

    Зарядка за 1 час

    Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Защитная каппа
      SmartClick
      Компактный триммер

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
      • Перезарядка
      Время работы
      40 минут — 13 сеансов бритья
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Темно-серый, королевский синий

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Система лезвий MultiPrecision
      • Система Super Lift&Cut
      Гибкость головки
      Головки Flex движутся в 5 направлениях

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Высокоточный триммер SmartClick

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