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- Высокоточный триммер SmartClick
S5100/06
Быстрое и гладкое бритье
Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.Узнать обо всех преимуществах
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Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки
Один час зарядки обеспечивает более 40 минут работы (это 13 сеансов бритья). Вы также можете использовать прибор, подключив его к сети питания.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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