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Shaver series 5000

Электробритва для сухого бритья

S5330/41
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Общая оценка / 5
3 награды
  • Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье
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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

    S5330/41
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрое и гладкое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

    Быстрое и гладкое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и гладкое бритье

      На 10 % больше мощности*

      • Система лезвий MultiPrecision
      • Головки Flex движутся в 5 направлениях
      • Стайлер для бороды SmartClick
      Мощность увеличена на 10 % для бритья даже густой бороды

      Мощность увеличена на 10 % для бритья даже густой бороды

      Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo — мощность выше на 10 %.

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

      Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки

      45 минут автономной работы

      45 минут автономной работы

      Зарядка в течение одного часа обеспечивает от 45 минут работы (примерно 15 сеансов бритья). Вы также можете использовать устройство, подключив его к сети питания.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система лезвий MultiPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        Режим Turbo
        Мощность бритья увеличена на 10 %

      • Аксессуары

        SmartClick
        Стайлер для бороды
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Трехуровневый индикатор аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Морская волна / серебристый

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        45 минут — 15 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        • Перезарядка
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50
        Стайлер для бороды
        Заменяйте каждые 2 года моделью RQ111

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