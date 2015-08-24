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- Стайлер для бороды SmartClick
S5330/41
Быстрое и гладкое бритье
Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.Узнать обо всех преимуществах
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Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo — мощность выше на 10 %.
Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.
Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.
Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки
Зарядка в течение одного часа обеспечивает от 45 минут работы (примерно 15 сеансов бритья). Вы также можете использовать устройство, подключив его к сети питания.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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