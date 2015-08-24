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  • Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

    S5330/41

    Быстрое и гладкое бритье

    Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

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    Быстрое и гладкое бритье

    На 10 % больше мощности*

    • Система лезвий MultiPrecision
    • Головки Flex движутся в 5 направлениях
    • Стайлер для бороды SmartClick
    Мощность увеличена на 10 % для бритья даже густой бороды

    Мощность увеличена на 10 % для бритья даже густой бороды

    Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo — мощность выше на 10 %.

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

    Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки

    45 минут автономной работы

    45 минут автономной работы

    Зарядка в течение одного часа обеспечивает от 45 минут работы (примерно 15 сеансов бритья). Вы также можете использовать устройство, подключив его к сети питания.

    Зарядка за 1 час

    Зарядка за 1 час

    Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    • Аксессуары

      SmartClick
      Стайлер для бороды
      Чехол
      Чехол для путешествий

    • Питание

      Время работы
      45 минут — 15 сеансов бритья
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
      • Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Морская волна / серебристый
      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50
      Гарантия 2 года
      Да
      Стайлер для бороды
      Заменяйте каждые 2 года моделью RQ111

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Головки Flex движутся в 5 направлениях
      Бритвенная система
      • Система лезвий MultiPrecision
      • Система Super Lift&Cut
      Режим Turbo
      Мощность бритья увеличена на 10 %

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Трехуровневый индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      Очистка
      Можно промывать под водой
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Стайлер для бороды SmartClick

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    • На 10 % больше мощности — по сравнению с использованием без турборежима
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