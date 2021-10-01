S5466/17
Быстрое бритье, гладкость и комфорт
Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд.Узнать обо всех преимуществах
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Система стальных самозатачивающихся лезвий создана для эффективного и чистого бритья с оптимальным комфортом для кожи. Острые лезвия срезают волоски у самого основания, а круглые края бритвенных головок защищают кожу.
Подвижные головки поворачиваются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья.
Эта бритва очень эргономична, поэтому каждое ваше движение будет привычным и естественным. Новая эргономичная ручка с нескользящим прорезиненным покрытием обеспечит комфортное бритье даже в душе.
Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
До 50 минут автономной работы за 1 полную зарядку устройства.
Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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