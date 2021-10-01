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  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт Быстрое бритье, гладкость и комфорт Быстрое бритье, гладкость и комфорт

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5466/17

    Быстрое бритье, гладкость и комфорт

    Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд.

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Быстрое бритье, гладкость и комфорт

    • Лезвия ComfortTech
    • Подвижные головки 360°
    • Улучшенный дисплей
    • Высокоточный триммер SmartClick
    Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

    Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

    Система стальных самозатачивающихся лезвий создана для эффективного и чистого бритья с оптимальным комфортом для кожи. Острые лезвия срезают волоски у самого основания, а круглые края бритвенных головок защищают кожу.

    Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья

    Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья

    Подвижные головки поворачиваются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья.

    Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

    Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

    Эта бритва очень эргономична, поэтому каждое ваше движение будет привычным и естественным. Новая эргономичная ручка с нескользящим прорезиненным покрытием обеспечит комфортное бритье даже в душе.

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

    До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки

    До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки

    До 50 минут автономной работы за 1 полную зарядку устройства.

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

    Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

    Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

    На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки

    • Аксессуары

      SmartClick
      Компактный триммер
      Обслуживание
      Защитная крышка
      Защитная крышка
      Да
      Триммер для носа в комплекте
      Да

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      45 минут — 15 сеансов бритья
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка за 5 минут
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Синий

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      • Система защиты кожи
      Бритвенная система
      • Система лезвий MultiPrecision
      • Система Super Lift&Cut
      Гибкость головки
      Головки Flex движутся в 5 направлениях

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Дисплей
      • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      Очистка
      Можно промывать под водой
      При работе
      Отключайте от сети перед использованием

    Badge-D2C

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