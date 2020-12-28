S5589/38
Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.Узнать обо всех преимуществах
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Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за 1 движение* для создания идеального образа.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.
Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.
Новая конструкция бритвенной головки оснащена направляющими продольными прорезями, которые улучшают качество и комфорт бритья.
Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
Благодаря 5 установкам длины насадка-стайлер позволяет создавать любые образы — от идеальной щетины до короткой, ухоженной бороды. Она также подходит для подравнивания длинной щетины перед бритьем.
Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки.
Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.
3-уровневый светодиодный дисплей позволит легко просматривать оставшийся заряд аккумулятора. Бритва Philips не только уведомит вас о необходимости зарядки, но и отобразит индикаторы блокировки, очистки и замены головки.
Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.
Аксессуары
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Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
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