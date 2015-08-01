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  • Гладкое скольжение, бережное бритье Гладкое скольжение, бережное бритье Гладкое скольжение, бережное бритье
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    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S7510/41

    Гладкое скольжение, бережное бритье

    Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину.

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    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Гладкое скольжение, бережное бритье

    Решение №1 для чувствительной кожи от Philips*

    • Кольца SkinGlide
    • Лезвия GentlePrecisionPRO
    • Стайлер для бороды SmartClick
    Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

    Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

    Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

    Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

    Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

    Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.

    Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

    Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

    Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.

    Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

    Интуитивно понятный дисплей с трехуровневым индикатором аккумулятора

    Интуитивно понятный дисплей с трехуровневым индикатором аккумулятора

    На интуитивно понятном дисплее бритвы отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

    50 минут автономной работы

    50 минут автономной работы

    Энергоэффективный мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 2 удобных режима: до 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв S7000 работают только в автономном режиме для максимальной безопасности при влажном бритье.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

    2 года гарантии

    2 года гарантии

    На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 7000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность.

    Стайлер для бороды с 5 установками для моделирования и предварительного подравнивания

    Стайлер для бороды с 5 установками для моделирования и предварительного подравнивания

    Стайлер для бороды оснащен 5 установками для моделирования бороды, создания идеальной щетины и предварительного подравнивания. Закругленные кончики и гребни предотвращают раздражение.

    • Аксессуары

      SmartClick
      Стайлер для бороды
      Чехол
      Чехол для путешествий

    • Программное обеспечение

      Обновление ПО
      Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

    • Питание

      Время работы
      50 минут / 17 сеансов бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,15  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет рамки
      Белая керамика
      Цвет передней панели
      Матовый серебристый

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH70

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Кольца SkinGlide
      • Система защиты кожи
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Бритвенная система
      Лезвия GentlePrecisionPRO
      Гибкость головки
      Головки DynamicFlex двигаются в 5 направлениях

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      • Трехуровневый индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Отключайте от сети перед использованием

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Стайлер для бороды SmartClick

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    • Лучшая бритва Philips для чувствительной кожи (по сравнению с другими бритвами Philips)
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