Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- ремешок для ношения на кисти
- аудиокабель для подключения устройств BR-1X
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения
Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения
Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах
Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения
Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения
Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Для воспроизведения мощного насыщенного звука вне помещения подключите друг к другу несколько устройств BR-1X с помощью специального аудиокабеля (входит в комплект). После выполнения подключения начнется синхронизация звука на устройствах BR-1X. Чтобы изменить уровень громкости на всех BR-1X, достаточно настроить звук на BR-1X, подключенном к вашему устройству.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Для вашего удобства мы разработали два режима воспроизведения — режим "В помещении" и "Вне помещения". При выборе первого режима вы сможете насладиться глубокими басами и кристально чистым звуком, а при выборе второго — максимально громким и мощным звучанием.
Совместимость
Подключения
Комфорт
Звук
Громкоговорители
Питание
Аксессуары
Размеры
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