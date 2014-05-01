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портативная беспроводная АС

SB5200A/10
Общая оценка / 5
2 награды
  • Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения
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    портативная беспроводная АС

    SB5200A/10
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения

    Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения

    Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения

    Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения

    Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная АС SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите АС с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный звук. Надежность. Широкие возможности подключения

      • Bluetooth®
      • Audio-chain
      • Встроенный микрофон для вызовов
      • 10 Вт, аккумулятор
      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

      Подключение нескольких устройств BR-1X для создания большой музыкальной системы

      Подключение нескольких устройств BR-1X для создания большой музыкальной системы

      Для воспроизведения мощного насыщенного звука вне помещения подключите друг к другу несколько устройств BR-1X с помощью специального аудиокабеля (входит в комплект). После выполнения подключения начнется синхронизация звука на устройствах BR-1X. Чтобы изменить уровень громкости на всех BR-1X, достаточно настроить звук на BR-1X, подключенном к вашему устройству.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      2 режима воспроизведения на выбор: "В помещении" и "Вне помещения"

      Для вашего удобства мы разработали два режима воспроизведения — режим "В помещении" и "Вне помещения". При выборе первого режима вы сможете насладиться глубокими басами и кристально чистым звуком, а при выборе второго — максимально громким и мощным звучанием.

      • Совместимость

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • новый iPad
        • iPad mini
        • iPad с дисплеем Retina
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        iPod touch
        3 поколения или выше
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        совместимость с
        Bluetooth версии 4.0 или ниже
        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        порт micro USB
        для зарядки устройства BR-1X через ПК

      • Комфорт

        Встроенный микрофон
        для конференц-связи

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 5 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Улучшения АС
        Излучатель басов wOOx
        Излучатели АС
        2 x 2"

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип элемента питания
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Время работы от батарей
        6  ч

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • ремешок для ношения на кисти
        • аудиокабель для подключения устройств BR-1X
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        210 x 100 x 80  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        260 x 110 x 110 мм
        Вес продукта
        0,5  кг
        Вес, включая упаковку
        0,95  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • ремешок для ношения на кисти
      • аудиокабель для подключения устройств BR-1X
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

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