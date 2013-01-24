Ключевые слова для поиска
Для максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.
Для максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.
Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.
В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.
Двойное сцеживание позволяет увеличить количество молока. Двойной электронный молокоотсос является единственным в своем роде устройством, поддерживающим одинаковый уровень всасывания и управления обоими насосами, гарантируя эффективность.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Меняйте уровень разрежения, ритм и интенсивность сцеживания, чтобы имитировать сосание собственного ребенка.
Питание
В комплект входят:
В комплект входят:
SCF160/06
CRP406/01
SCF156/01
SCF156/00
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13