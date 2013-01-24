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Philips Avent

Электронный молокоотсос серии Natural

SCF332/01
Avent
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3 награды
Avent
  • Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока
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    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Natural

    SCF332/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше комфорта, больше молока

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Natural

    Больше комфорта, больше молока

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше комфорта, больше молока

      Молокоотсос с массажной насадкой

      • Natural
      • Бутылочка 125 мл в комплекте
      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

      2 фазы: Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

      2 фазы: Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

      При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Компактный легкий дизайн

      Компактный легкий дизайн

      Компактный дизайн и эргономичная ручка позволяют с удобством удерживать молокоотсос и прикладывать его к груди. Благодаря небольшому размеру и весу молокоотсос удобно размещать так, чтобы полностью контролировать процесс сцеживания. Для удобства в дороге и компактности при хранении трубку можно просто накрутить на основу. Аккумуляторы упрощают использование молокоотсоса в дороге.

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

      Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

      Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

      Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.

      Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей

      Благодаря небольшому количеству отдельных деталей очистить молокоотсос очень просто. Молоко никогда не контактирует с трубкой и основой. Все части прибора, кроме электрических, подходят для мытья в посудомоечной машине.

      Простое управление одним нажатием кнопки

      Одинарный электронный молокоотсос идеально подходит для мам, которые часто сцеживают молоко и ценят возможность сцеживать без усилий, одним нажатием кнопки.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Материал

        Молокоотсос
        • Полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Бутылочка
        • Полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • Силиконовая
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса
        1  шт.
        Основа вместе с трубкой
        1  шт.
        Насадка стандартного размера
        1  шт.
        Бутылочка серии Natural 125 мл
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Крышка для хранения молока
        1  шт.
        Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
        2 (2 вкладыша для дневного времени суток и 2 вкладыша для ночного времени суток)  шт.
        Запасная диафрагма
        1  шт.

      • Молокоотсос

        Материал
        Не содержит бисфенол-А*

      • Дизайн

        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн
        Дизайн бутылочки
        • Эргономичный дизайн
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простая сборка
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Настройки
        • 3 варианта настроек
        • 1 режим стимуляции
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011