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Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах
Сменные головки SH98 совместимы с бритвами S9000 Prestige.
1. Извлеките верхнюю плату бритвенного блока. 2. Замените его на новое решение с бритвенными головками на держателе. 3. Для перезагрузки бритвы удерживайте нажатой кнопку питания в течение более чем 5 секунд.
Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.
Особые лезвия усилены наночастицами и обладают сверхпрочными и износостойкими кромками. Они с высокой точностью сбривают волоски, обеспечивая максимальную гладкость.
Наша уникальная система комфортного скольжения обеспечивает высочайшую эффективность бритья даже при 7-дневной бороде. Более широкие и скругленные отверстия захватывают больше волосков за один проход бритвы, благодаря чему вы сможете почувствовать колоссальную разницу в удобстве.
Кольца SkinComfort обеспечивают максимально гладкое и комфортное бритье благодаря специальному снижающему трение покрытию.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
Бритвенные головки
Аксессуары