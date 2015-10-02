Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.
Три пары насадок на выбор для идеальной посадки
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук
Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.
Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки
В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.
Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум
Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.
Беспроводное управление музыкой и вызовами
Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.
Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге
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