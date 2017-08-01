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Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB5850WT/00
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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB5850WT/00
    Общая оценка / 5

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5850 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Доступно в:

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 999 руб.

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5850 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Глубокие басы, где бы вы ни находились

      Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

      Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

      Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

      Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

      В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.

      Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге

      Нескользящий плоский кабель не спутывается.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        10–21 000 Гц
        Улучшение звука
        • Эхоконтроль
        • Шумоподавление
        Диаметр излучателя
        8,6 мм
        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        Медь
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        107  дБ

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        4.1
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Внешняя упаковка

        Длина
        11  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        10.7  см
        Вес брутто
        0.26  кг
        высота
        19  см
        GTIN
        1 69 25970 71208 5
        Вес нетто
        0.075  кг
        Вес упаковки
        0.185  кг

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Повторный набор последнего номера
        • удержание вызова
        • Переключение между разговором и музыкой
        Регулировка громкости
        Да

      • Мощность

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        7*  часов
        Время нахождения в режиме ожидания
        150 ч*
        Время разговора
        7* ч

      • Размеры упаковки

        высота
        17.3  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9.5  см
        Глубина
        3  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 25970 71208 8
        Вес брутто
        0.065  кг
        Вес нетто
        0.025  кг
        Вес упаковки
        0.04  кг

      • Габариты изделия

        Длина кабеля
        0  см
        высота
        2.31  см
        ширина
        1.61  см
        Глубина
        1.6  см
        Вес
        0.012  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        В комплекте
        Кабель USB
        Комплект для зарядки

      • Дизайн

        цвет
        Белый

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