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  • Глубокие басы, где бы вы ни находились Глубокие басы, где бы вы ни находились Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Наушники Bluetooth

    SHB5850BL/51

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5850 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки.

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    Наушники Bluetooth

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    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

    Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

    Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

    В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.

    Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге

    Нескользящий плоский кабель не спутывается.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      10–21 000 Гц
      Улучшение звука
      • Эхоконтроль
      • Шумоподавление
      Диаметр излучателя
      8,6 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Звуковая катушка
      Медь
      Максимальная входная мощность
      20 мВт
      Чувствительность
      107  дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      4.1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      11  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.7  см
      Вес брутто
      0.275  кг
      Высота
      19  см
      GTIN
      1 69 25970 70848 4
      Вес нетто
      0.075  кг
      Вес упаковки
      0.2  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Повторный набор последнего номера
      • удержание вызова
      • Переключение между разговором и музыкой
      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Время воспроизведения музыки
      7*  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      160 ч
      Время разговора
      7* ч

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70848 7
      Вес брутто
      0.07  кг
      Вес нетто
      0.025  кг
      Вес упаковки
      0.045  кг

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      0  см
      Высота
      2.31  см
      ширина
      1.61  см
      Глубина
      1.6  см
      Вес
      0.01184  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    • Дизайн

      Цвет
      Синий

    Badge-D2C

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