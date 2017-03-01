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Наушники

SHE3700WT/00
Общая оценка / 5
  • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
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    Наушники

    SHE3700WT/00
    Общая оценка / 5

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 599 руб.

    Наушники

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 599 руб.

    Наушники

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный звук и глубокие басы

      Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

      3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

      Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

      Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

      Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

      Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

      Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

      Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

      Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

      Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

      Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

      Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

      • Аксессуары

        Насадки
        3 размера: S, M, L

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Звуковая катушка
        медный
        Диапазон частот
        11–22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,125  кг
        GTIN
        2 69 25970 70909 9
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,036  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,089  кг
        ширина
        8,1  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,127  кг
        GTIN
        1 69 25970 70909 2
        высота
        13,9  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,839  кг
        ширина
        17,9  см

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба
        Глубина
        2,7  см
        EAN
        69 25970 70909 5
        Вес брутто
        0,026  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,012  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,014  кг
        ширина
        5  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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