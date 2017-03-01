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  • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы

    Наушники

    SHE3700BL/00

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.

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    Рекомендуемая розничная цена: 599 руб.

    Наушники

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    Мощный звук и глубокие басы

    Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

    3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

    Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

    Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

    Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

    Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

    Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

    Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

    Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

    Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

    Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

    Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип
      Динамический
      Звуковая катушка
      медный
      Диапазон частот
      11–22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      105  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      медный
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      37.5  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      17.9  см
      Вес брутто
      1.127  кг
      Высота
      13.9  см
      GTIN
      1 69 25970 70912 2
      Вес нетто
      0.288  кг
      Вес упаковки
      0.839  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.1  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.1  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0.036  кг
      Вес брутто
      0.125  кг
      Вес упаковки
      0.089  кг
      GTIN
      2 69 25970 70912 9

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.7  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70912 5
      Вес брутто
      0.026  кг
      Вес нетто
      0.012  кг
      Вес упаковки
      0.014  кг

    • Аксессуары

      Амбушюры
      Насадки трех размеров: S, M, L

    • Дизайн

      Цвет
      Синий

    Badge-D2C

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