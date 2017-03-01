Наушники
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.
Узнать обо всех преимуществах
Рекомендуемая розничная цена: 599 руб.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук и глубокие басы Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция Вкладыши 3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.
Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита
Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.
Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас
Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.
Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Звук
Акустическая система
Закрытая Диафрагма
ПЭТ Тип
Динамический Звуковая катушка
медный Диапазон частот
11–22 000
Гц Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
105
дБ Максимальная входная мощность
20
мВт Сопротивление
16
ohm
Подключения
Тип кабеля
медный Подключение кабеля
Параллельное, симметричное Покрытие разъема
Хромированный Длина кабеля
1.2
м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
37.5
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
17.9
см Вес брутто
1.127
кг Высота
13.9
см GTIN
1 69 25970 70908 5 Вес нетто
0.288
кг Вес упаковки
0.839
кг
Внутренняя упаковка
Длина
18.1
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
8.1
см Высота
6
см Вес нетто
0.036
кг Вес брутто
0.125
кг Вес упаковки
0.089
кг GTIN
2 69 25970 70908 2
Размеры упаковки
Высота
17.3
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
5
см Глубина
2.7
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 25970 70908 8 Вес брутто
0.026
кг Вес нетто
0.012
кг Вес упаковки
0.014
кг
Аксессуары
Амбушюры
Насадки трех размеров: S, M, L
Дизайн
Цвет
Черный
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.