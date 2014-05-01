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  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы

    Наушники-вкладыши

    SHE3900BK/51

    Насыщенные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид.

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    Наушники-вкладыши

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    Насыщенные басы

    Восхитительное звучание благодаря овальной звуковой трубке

    • Черный
    Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

    Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

    Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

    Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

    Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы

    Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.

    • Звук

      Диапазон частот
      10—22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Медная
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      17.9  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Ширина
      9.5  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0.0315  кг
      Вес брутто
      0.124  кг
      Вес упаковки
      0.0925  кг
      GTIN
      2 69 23410 72896 9

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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