Наушники-вкладыши
Насыщенные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид.
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Насыщенные басы Восхитительное звучание благодаря овальной звуковой трубке Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов
Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы
Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.
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Звук
Диапазон частот
10—22 000
Гц Диафрагма
ПЭТ Тип магнита
Неодимовый Звуковая катушка
CCAW Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
107
дБ Максимальная входная мощность
20
мВт Сопротивление
16
ohm
Подключения
Тип кабеля
Медная Подключение кабеля
симметричное Покрытие разъема
Позолоченный Длина кабеля
1.2
м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
38
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
21
см Вес брутто
1,248
кг Высота
15
см GTIN
1 69 23410 72911 2 Вес нетто
0,2520
кг Вес упаковки
0,9960
кг
Внутренняя упаковка
Длина
17,9
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
9,5
см Высота
6
см Вес нетто
0,0315
кг Вес брутто
0,124
кг Вес упаковки
0,0925
кг GTIN
2 69 23410 72911 9
Размеры упаковки
Высота
17,5
см Тип упаковки
Макетная Тип размещения на полке
Макетная ширина
5
см Глубина
3,2
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 23410 72911 5 Вес брутто
0,034
кг Вес нетто
0,0105
кг Вес упаковки
0,0235
кг
Габариты изделия
Высота
2,1
см ширина
1,3
см Глубина
1,3
см Вес
0,0105
кг
Дизайн
Цвет
Золотой
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