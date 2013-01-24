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Наушники-вкладыши

SHE3900GD/00
Общая оценка / 5
  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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    Наушники-вкладыши

    SHE3900GD/00
    Общая оценка / 5

    Насыщенные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Насыщенные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    Насыщенные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Насыщенные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

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      Насыщенные басы

      Восхитительное звучание благодаря овальной звуковой трубке

      • Золотой
      Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

      Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

      Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

      Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

      Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы

      Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        10—22 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Сопротивление
        16  Ом

      • Дизайн

        цвет
        Золотой

      • Подключения

        Тип кабеля
        Медный
        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        17,9  см
        ширина
        9,5  см
        высота
        6  см
        Вес нетто
        0,0315  кг
        Вес брутто
        0,124  кг
        Вес упаковки
        0,0925  кг
        GTIN
        2 69 23410 72911 9
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Внешняя упаковка

        Длина
        38  см
        ширина
        21  см
        высота
        15  см
        Вес нетто
        0,2520  кг
        Вес брутто
        1,248  кг
        Вес упаковки
        0,9960  кг
        GTIN
        1 69 23410 72911 2
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        ширина
        5  см
        Глубина
        3,2  см
        Вес нетто
        0,0105  кг
        Вес брутто
        0,034  кг
        Вес упаковки
        0,0235  кг
        EAN
        69 23410 72911 5
        Тип размещения на полке
        Макетная
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

      • Габариты изделия

        ширина
        1,3  см
        высота
        2,1  см
        Глубина
        1,3  см
        Вес
        0,0105  кг

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