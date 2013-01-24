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Насыщенные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Насыщенные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.
Звук
Дизайн
Подключения
Внутренняя упаковка
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Размеры упаковки
Габариты изделия