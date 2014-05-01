Наушники с микрофоном
Насыщенные басы
Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов.
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Насыщенные басы Прекрасное качество связи и музыки благодаря овальной звуковой трубке 8,6-мм излучатели/полузакрытый дизайн Вкладыши Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов
Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы
Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.
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Звук
Диапазон частот
10—22 000
Гц Диафрагма
ПЭТ Тип магнита
Неодимовый Звуковая катушка
CCAW Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
107
дБ Максимальная входная мощность
20
мВт Сопротивление
16
ohm
Подключения
Тип кабеля
Медь Подключение кабеля
симметричное Покрытие разъема
Никелированный Длина кабеля
1.2
м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
38
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
21
см Вес брутто
1,296
кг Высота
15
см GTIN
1 69 23410 72907 5 Вес нетто
0,288
кг Вес упаковки
1,008
кг
Внутренняя упаковка
Длина
17,9
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
9,5
см Высота
6
см Вес нетто
0,036
кг Вес брутто
0,132
кг Вес упаковки
0,096
кг GTIN
2 69 23410 72907 2
Размеры упаковки
Высота
17,5
см Тип упаковки
Макетная Тип размещения на полке
Макетная ширина
5
см Глубина
3,2
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 23410 72907 8 Вес брутто
0,0355
кг Вес нетто
0,012
кг Вес упаковки
0,0235
кг
Габариты изделия
Высота
2,1
см ширина
1,3
см Глубина
1,3
см Вес
0,012
кг
Дизайн
Цвет
Синий
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