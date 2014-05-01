Наушники-вкладыши с микрофоном
Насыщенные басы
Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов.
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Наушники-вкладыши с микрофоном
Насыщенные басы Прекрасное качество связи и музыки благодаря овальной звуковой трубке Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов
Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы
Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.
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Звук
Диапазон частот
10—22 000 Гц Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
107
дБ Максимальная входная мощность
20
мВт Сопротивление
16
ohm
Подключения
Тип кабеля
Медь Длина кабеля
1.2
м Разъем
3.5
миллиметра
Внутренняя упаковка
Длина
17.9
см Количество потребительских упаковок
3 Ширина
9.5
см Высота
6
см Вес нетто
0.036
кг Вес брутто
0.132
кг Вес упаковки
0.096
кг GTIN
2 69 23410 72970 6
Размеры упаковки
Тип упаковки
Макетная Тип размещения на полке
Макетная Количество изделий в упаковке
1
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