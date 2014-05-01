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  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE3905WT/51

    Насыщенные басы

    Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов.

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    Наушники-вкладыши с микрофоном

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    Насыщенные басы

    Прекрасное качество связи и музыки благодаря овальной звуковой трубке

    • Белый
    Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

    Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

    Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

    Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

    Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

    Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

    Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы

    Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.

    • Звук

      Диапазон частот
      10—22 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      CCAW
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Медь
      Подключение кабеля
      симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      21  см
      Вес брутто
      1,296  кг
      Высота
      15  см
      GTIN
      1 69 23410 72905 1
      Вес нетто
      0,288  кг
      Вес упаковки
      1,008  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      17,9  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      9,5  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0,036  кг
      Вес брутто
      0,132  кг
      Вес упаковки
      0,096  кг
      GTIN
      2 69 23410 72905 8

    • Размеры упаковки

      Высота
      17,5  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      5  см
      Глубина
      3,2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 72905 4
      Вес брутто
      0,0355  кг
      Вес нетто
      0,012  кг
      Вес упаковки
      0,0235  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      2,1  см
      ширина
      1,3  см
      Глубина
      1,3  см
      Вес
      0,012  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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