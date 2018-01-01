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BASS+

Накладные наушники

SHL3070BK/00
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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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    BASS+ Накладные наушники

    SHL3070BK/00
    Общая оценка / 5

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    BASS+ Накладные наушники

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкие амбушюры
      • Компактно складываются
      32-мм излучатели

      32-мм излучатели

      Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

      Оптимальная посадка

      Оптимальная посадка

      Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

      Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

      Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

      Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        9—23 000  Гц
        Максимальная входная мощность
        40 мВт
        Чувствительность
        103 дБ
        Тип
        динамический

      • Подключения

        Длина кабеля
        1.2  м
        Разъем
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        21.2  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        8.3  (дюймы)
        ширина
        16.5  см
        Вес брутто
        0.913  кг
        высота
        24  см
        GTIN
        1 69 25970 71289 4
        ширина
        6.5  (дюймы)
        высота
        9.4  (дюймы)
        Вес нетто
        0.396  кг
        Вес брутто
        2.013  фунта
        Вес упаковки
        0.517  кг
        Вес упаковки
        1.14  фунта

      • Размеры упаковки

        высота
        22.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19.5  см
        Глубина
        4.8  см
        высота
        8.9  (дюймы)
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 25970 71289 7
        ширина
        7.7  (дюймы)
        Вес брутто
        0.241  кг
        Глубина
        1.9  (дюймы)
        Вес нетто
        0.132  кг
        Вес брутто
        0.531  фунта
        Вес нетто
        0.291  фунта
        Вес упаковки
        0.109  кг
        Вес упаковки
        0.24  фунта

      • Габариты изделия

        высота
        18.5  см
        ширина
        13.5  см
        Глубина
        4  см
        ширина
        5.3  (дюймы)
        высота
        7.3  (дюймы)
        Глубина
        1.6  (дюймы)
        Вес
        1.132  кг
        Вес
        2.496  фунта

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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