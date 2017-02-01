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ActionFit

Спортивные наушники

SHQ1400LF/00
Общая оценка / 5
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    ActionFit Спортивные наушники

    SHQ1400LF/00
    Общая оценка / 5

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    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 499 руб.

    ActionFit Спортивные наушники

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 499 руб.

    ActionFit Спортивные наушники

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

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      Регулируемые спортивные наушники-вкладыши

      • Идеально для использования на улице
      • Возможность влажной чистки
      • Защита от воды и пота
      • Наушник-вкладыш
      Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

      Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

      Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.

      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Разработано для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях тренировок.

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

      Наушники ActionFit весят всего 4,69 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

      Можно мыть после тренировок

      Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

      • Дизайн

        цвет
        • Лайм
        • Желтый лайм и белый

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        107 дБ
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Акустическая система
        Полузакрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        15—22 000 Гц

      • Подключения

        Разъем
        3,5  миллиметра
        Длина кабеля
        1,2  м
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Съемные вкладыши
        1 пара
        Съемные крепления в виде плавников
        1 пара
        Съемные крепления-крючки
        1 пара
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,12  кг
        GTIN
        2 69 25970 70953 2
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,0393  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,0807  кг
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,191  кг
        GTIN
        1 69 25970 70953 5
        высота
        16  см
        Длина
        35,3  см
        Вес нетто
        0,3144  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,8766  кг
        ширина
        19,9  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        69 25970 70953 8
        Вес брутто
        0,0322  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,0131  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,0191  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        9  см
        высота
        3  см
        Вес
        0,0131  кг
        ширина
        4,5  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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