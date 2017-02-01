Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали.
13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г
Наушники ActionFit весят всего 4,69 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.
Можно мыть после тренировок
Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.
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