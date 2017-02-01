Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

Наушники ActionFit весят всего 4,69 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.