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    ActionFit Спортивные наушники

    SHQ1400CL/00

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали.

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    Доступно в:

    Рекомендуемая розничная цена: 1 499 руб.

    ActionFit Спортивные наушники

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    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Регулируемые спортивные наушники-вкладыши

    • Идеально для использования на улице
    • Возможность влажной чистки
    • Защита от воды и пота
    • Наушник-вкладыш
    Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

    Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

    Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.

    Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

    Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

    Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Разработано для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях тренировок.

    Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

    Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

    13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

    Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

    Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

    Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

    Наушники ActionFit весят всего 4,69 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

    Можно мыть после тренировок

    Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Диаметр излучателя
      13,6 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Чувствительность
      107 дБ
      Диапазон частот
      15—22 000 Гц

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      35.3  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      19.9  см
      Вес брутто
      1.191  кг
      Высота
      16  см
      GTIN
      1 69 25970 70952 8
      Вес нетто
      0.3144  кг
      Вес упаковки
      0.8766  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.1  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.2  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0.0393  кг
      Вес брутто
      0.12  кг
      Вес упаковки
      0.0807  кг
      GTIN
      2 69 25970 70952 5

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70952 1
      Вес брутто
      0.0322  кг
      Вес нетто
      0.0131  кг
      Вес упаковки
      0.0191  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      3  см
      ширина
      4.5  см
      Глубина
      9  см
      Вес
      0.0131  кг

    • Аксессуары

      Размещение кабелей
      Кабельный зажим
      Съемные крепления в виде плавников
      1 пара
      Съемные крепления-крючки
      1 пара
      Съемные вкладыши
      1 пара

    • Дизайн

      Цвет
      Желтый лайм

    Badge-D2C

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