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  • Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно

    Shaver S9000 Prestige Электробритва для сухого и влажного бритья

    SP9830/26

    Идеально чисто, невероятно комфортно

    Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата.

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    Shaver S9000 Prestige Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Идеально чисто, невероятно комфортно

    С технологией SkinIQ

    • Лезвия NanoTech Dual Precision
    • Покрытие Hydro SkinGlide
    • Подвесная система Ultraflex
    • Мощный цифровой двигатель
    • Срок службы мотора и аккумулятора — 7 лет
    Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

    Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

    Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 165 000 срезаний в минуту, достигая идеально гладкого бритья. Эти 72 самозатачивающихся лезвия с системой Guide & Cut и сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью на протяжении всего срока использования.

    Новейшая разработка инженеров Philips: наше лучшее покрытие для максимального комфорта кожи во время бритья

    Новейшая разработка инженеров Philips: наше лучшее покрытие для максимального комфорта кожи во время бритья

    Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 500 000 гидрофильных микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение и снижает трение на 50 %*.

    Быстрое и эффективное бритье

    Быстрое и эффективное бритье

    Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.

    Мощная бритва для укрощения любой щетины

    Мощная бритва для укрощения любой щетины

    Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

    Персональные настройки бритья

    Персональные настройки бритья

    Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

    Безопасность и организация пространства

    Безопасность и организация пространства

    Бритва S9000 Prestige поставляется вместе с премиальным чехлом для хранения, зарядной станцией Qi и аксессуарами. Идеально для поездок и безопасно для хранения.

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

    Полный заряд аккумулятора за 1 час

    Полный заряд аккумулятора за 1 час

    Полный заряд аккумулятора за 1 час. Мощный литий-ионный аккумулятор сохранит производительность на годы использования.

    Адаптируется к контурам вашего лица, чтобы качественно срезать даже самые труднодоступные волоски.

    Полностью подвижные бритвенные головки адаптируются к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

    Цифровой дисплей с интуитивно понятными значками для удобства использования

    На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

    • Аксессуары

      Чехол
      Премиальный чехол
      SmartClick
      Стайлер для бороды

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • Зарядная панель Qi
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка за 5 минут
      Время работы
      60 минут

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Отделка
      Классическая элегантность
      Цвет
      Матовый черный

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH91
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Лезвия NanoTech Dual Precision
      • Покрытие Hydro SkinGlide
      Гибкость головки
      Подвесная система Ultraflex
      Технология SkinIQ
      • Мощный цифровой двигатель
      • Датчик мощности
      • Персональные настройки

    • Удобство использования

      Очистка
      • Открытие одним касанием
      • Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Дисплей
      Индикатор заряда аккумулятора в процентах

    • срок службы

      Срок службы мотора и аккумулятора
      Да

    Badge-D2C

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