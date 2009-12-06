Ключевые слова для поиска

  • "...этот день был наполнен смехом!" "...этот день был наполнен смехом!" "...этот день был наполнен смехом!"

    Цифровая фоторамка

    SPF1017/00

    "...этот день был наполнен смехом!"

    С фоторамкой Philips Вы можете наслаждаться памятными снимками в любое время. Эта компактная рамка проста в использовании, имеет большой объем памяти и отлично сочетается с интерьером дома.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровая фоторамка

    Похожие продукты

    Смотреть все

    "...этот день был наполнен смехом!"

    • 17,8 см (7")
    • формата 16:10

    imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов

    Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

    Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима

    Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

    Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

    Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

    Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

    RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

    Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти

    Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить время на копирование фотографий в память фоторамки.

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      512 МБ (для 500 фотографий формата HD)

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.