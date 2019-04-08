200 Series Проводная мышь
Подойдет для вашего стиля работы
Удобная мышь с функцией подстройки под размер ладони. Легко умещается в сумке. Оснащена системой хранения кабеля и оптическим датчиком, который позволяет использовать ее на различных поверхностях. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
200 Series Проводная мышь
Подойдет для вашего стиля работы
- 4 кнопки
- Проводная, USB
- Оптический датчик
Уникальный дизайн для создания особого стиля
Более тонкая конструкция мыши поможет вам дольше оставаться продуктивными.
Простое подключение USB без драйвера
Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий
Высокоточная оптическая технология для плавного управления
Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше
Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке
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ОС / Требования к системе
- Требования системы
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Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и более поздние; Linux; Mac OS
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Физические характеристики
- Размеры (ДxШxВ)
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110,03 × 57,4 × 29,7 мм
- Вес
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62,2 г
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Технические характеристики
- Кнопки
-
4 кнопки
- Тип покрытия
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Матовое
- Взаимодействие
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Проводное, USB 2.0
- Тип дизайна
-
Эргономичный дизайн
- Необходимые драйверы
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Без драйверов
- Точность оптического датчика
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2 уровня DPI: 1000/1600
- Тип изделия
-
Проводная мышь
- Тип хвата
-
Хват правой и левой рукой
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