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    200 Series Проводная мышь

    SPK7204/01

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Подойдет для вашего стиля работы

    Удобная мышь с функцией подстройки под размер ладони. Легко умещается в сумке. Оснащена системой хранения кабеля и оптическим датчиком, который позволяет использовать ее на различных поверхностях.

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    200 Series Проводная мышь

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    Подойдет для вашего стиля работы

    • 4 кнопки
    • Проводная, USB
    • Оптический датчик
    Уникальный дизайн для создания особого стиля

    Уникальный дизайн для создания особого стиля

    Более тонкая конструкция мыши поможет вам дольше оставаться продуктивными.

    Простое подключение USB без драйвера

    Простое подключение USB без драйвера

    Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

    Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

    Высокоточная оптическая технология для плавного управления

    Высокоточная оптическая технология для плавного управления

    Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

    Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

    Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

    Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

    • ОС / Требования к системе

      Требования системы
      Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и более поздние; Linux; Mac OS

    • Физические характеристики

      Размеры (ДxШxВ)
      110,03 × 57,4 × 29,7 мм
      Вес
      62,2 г

    • Технические характеристики

      Кнопки
      4 кнопки
      Тип покрытия
      Матовое
      Взаимодействие
      Проводное, USB 2.0
      Тип дизайна
      Эргономичный дизайн
      Необходимые драйверы
      Без драйверов
      Точность оптического датчика
      2 уровня DPI: 1000/1600
      Тип изделия
      Проводная мышь
      Тип хвата
      Хват правой и левой рукой

    Badge-D2C

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