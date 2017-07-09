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    600 Series Беспроводные клавиатура+мышь

    SPT6602B/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Помощь в ваших начинаниях

    Комплект клавиатура+мышь серии 600 поможет вам созидать эффективнее благодаря эргономичному дизайну и надежной конструкции для активного повседневного использования. Удобное беспроводное подключение позволит избавиться от лишних проводов на рабочем месте.

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    600 Series Беспроводные клавиатура+мышь

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    • 3 кнопки
    • Беспроводное соединение
    • Компактный дизайн
    Влагостойкий дизайн для очистки и защиты от проливания

    Влагостойкий дизайн для очистки и защиты от проливания

    В жизни бывает всякое. Эта влагостойкая клавиатура справится даже с пролитой на нее жидкостью. Максимальная долговечность.

    Сильный сигнал и простое беспроводное подключение 2,4 ГГц

    Сильный сигнал и простое беспроводное подключение 2,4 ГГц

    Плоские клавиши для комфортной и тихой печати

    Плоские клавиши для комфортной и тихой печати

    Тонкая клавиатура красиво выглядит на столе

    Тонкая клавиатура красиво выглядит на столе

    Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

    Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

    Высокоточная оптическая технология для плавного управления

    Высокоточная оптическая технология для плавного управления

    Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

    Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

    Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

    Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

    • ОС / Требования к системе

      Требования системы
      Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista и более новые ОС Windows, Linux, IOS

    • Физические характеристики

      Размеры (ДxШxВ)
      Мышь: 112,92 x 60,63 x 37,4 (мм), Keyboard: 432,7 x 124,8 x 26,24 (мм)
      Вес
      Мышь: 97 ± 5 (г), клавиатура: 450 ± 5 (г)

    • Технические характеристики

      Взаимодействие
      Беспроводное подключение 2,4 ГГц, радиус действия беспроводной сети до 10 метров
      Тип изделия
      Беспроводные клавиатура+мышь
      Клавиши
      104 клавиши
      Тип хвата
      Хват правой и левой рукой
      Материал передней панели клавиатуры
      Пластиковая передняя панель
      Точность оптического датчика мыши
      1000 dpi

    Badge-D2C

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