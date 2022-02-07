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Полностью беспроводные наушники

TAT1207WT/00
Общая оценка / 5
  • Возьмите — и вперед Возьмите — и вперед Возьмите — и вперед
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    Полностью беспроводные наушники

    TAT1207WT/00
    Общая оценка / 5

    Возьмите — и вперед

    Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Возьмите — и вперед

    Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

    Возьмите — и вперед

    Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Возьмите — и вперед

    Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

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      Возьмите — и вперед

      • Наушники-вкладыши с удобной посадкой
      • Сверхкомпактный футляр для зарядки
      • Защита от брызг и пота IPX4
      • До 18 часов воспроизведения

      Надежная и комфортная посадка

      Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.

      Сверхкомпактный футляр для зарядки USB-C

      Этот сверхкомпактный футляр станет компактным источником питания. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 12 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

      Защита от брызг и пота IPX4

      Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

      Встроенные элементы управления. Удобное сопряжение

      Встроенные элементы управления на наушниках позволяют приостанавливать воспроизведение музыки, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне одним касанием кнопки. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к телефону сразу после извлечения из футляра.

      Общайтесь в монофоническом режиме с помощью всего одного наушника

      Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

      • Звук

        Сопротивление
        16 Ом
        Диаметр излучателя
        6 мм
        Чувствительность
        97 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        3 мВт
        Тип излучателя
        Динамический

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 микрофон

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,2
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth
        Беспроводное соединение
        Да

      • Комфорт

        Класс защиты от влаги
        IPX4
        Монофонический режим TWS
        Да
        Тип управления
        Кнопка

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры
        Заполняющий уши материал
        Силикон

      • Питание

        Время воспроизведения музыки
        6 + 12  ч
        Тип батареи (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        40 мА·ч
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (футляр)
        280 мА·ч
        Время разговора
        6 ч
        Время зарядки
        2  ч
        Быстрая зарядка
        15 мин для 1 часа работы
        Количество батарей
        3 шт.
        Вес аккумулятора (общий)
        7,8 г
        Перезарядка
        Да

      • Голосовой ассистент

        Поддержка голосового ассистента
        Да
        Совместимость с голосовым ассистентом
        Да
        Активация по голосу
        Ручной

      • Аксессуары

        Амбушюры
        3 пары (S/M/L)
        Зарядный чехол
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 200 мм
        Краткое руководство
        Да

      • Размеры

        Размер наушника (ШxГxВ)
        2,41 x 2,16 x 2,05  см
        Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
        5,79 x 3,61 x 2,57  см
        Общий вес
        0,034  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        EAN
        48 95229 12583 4
        Глубина
        3  см
        ширина
        9,5  см
        высота
        17,5  см
        Вес брутто
        0,094  кг
        Вес нетто
        0,058  кг
        Вес упаковки
        0,036  кг

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        GTIN
        1 48 95229 12583 1
        высота
        35,5  см
        ширина
        22,2  см
        Длина
        22,2  см
        Вес брутто
        3,03  кг
        Вес нетто
        1,392  кг
        Вес упаковки
        1,638  кг

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        GTIN
        2 48 95229 12583 8
        высота
        16,5  см
        ширина
        10,2  см
        Длина
        10,3  см
        Вес брутто
        0,332  кг
        Вес нетто
        0,174  кг
        Вес упаковки
        0,158  кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20238 2

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