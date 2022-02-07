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    Полностью беспроводные наушники

    TAT1207BK/00

    Возьмите — и вперед

    Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения!

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    Полностью беспроводные наушники

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    Возьмите — и вперед

    • Наушники-вкладыши с удобной посадкой
    • Сверхкомпактный футляр для зарядки
    • Защита от брызг и пота IPX4
    • До 18 часов воспроизведения
    Надежная и комфортная посадка

    Надежная и комфортная посадка

    Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.

    Сверхкомпактный футляр для зарядки USB-C

    Сверхкомпактный футляр для зарядки USB-C

    Этот сверхкомпактный футляр станет компактным источником питания. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 12 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

    Защита от брызг и пота IPX4

    Защита от брызг и пота IPX4

    Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

    Встроенные элементы управления. Удобное сопряжение

    Встроенные элементы управления на наушниках позволяют приостанавливать воспроизведение музыки, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне одним касанием кнопки. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к телефону сразу после извлечения из футляра.

    Общайтесь в монофоническом режиме с помощью всего одного наушника

    Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      6 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      3 мВт
      Чувствительность
      97 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,2
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      22.2  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      22.2  см
      Вес брутто
      3.03  кг
      Высота
      35.5  см
      GTIN
      1 48 95229 12582 4
      Вес нетто
      1.392  кг
      Вес упаковки
      1.638  кг

    • Комфорт

      Класс защиты от влаги
      IPX4
      Монофонический режим TWS
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      10.3  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.2  см
      Высота
      16.5  см
      Вес нетто
      0.174  кг
      Вес брутто
      0.332  кг
      Вес упаковки
      0.158  кг
      GTIN
      2 48 95229 12582 1

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время воспроизведения музыки
      6 + 12  часов
      Время разговора
      6 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 1 hr
      Тип батареи (футляр для зарядки)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батареи (наушники)
      Lithium Polymer (built-in)
      Вес аккумулятора (общий)
      7.7  г
      Емкость аккумулятора (футляр)
      280  mAh
      Емкость аккумулятора (вкладыш)
      40  mAh

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12582 7
      Вес брутто
      0.094  кг
      Вес нетто
      0.058  кг
      Вес упаковки
      0.036  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Амбушюры
      3 пары (S/M/L)
      Футляр для зарядки
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 200 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Силиконовые амбушюры

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      1 mic

    • Размеры

      Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
      5.79 x 3.61 x 2.57  см
      Размер наушника (ШxГxВ)
      2.41 x 2.16 x 2.05  см
      Общий вес
      0.034  кг

    • UPC

      UPC
      8 40063 20237 5

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      Да
      Активация по голосу
      Ручной
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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