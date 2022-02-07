Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения!
Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.
Сверхкомпактный футляр для зарядки USB-C
Этот сверхкомпактный футляр станет компактным источником питания. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 12 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!
Защита от брызг и пота IPX4
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
Встроенные элементы управления. Удобное сопряжение
Встроенные элементы управления на наушниках позволяют приостанавливать воспроизведение музыки, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне одним касанием кнопки. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к телефону сразу после извлечения из футляра.
Общайтесь в монофоническом режиме с помощью всего одного наушника
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
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