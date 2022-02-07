Возьмите — и вперед

Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения!