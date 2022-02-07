Возьмите — и вперед
Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возьмите — и вперед
Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах
Возьмите — и вперед
Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возьмите — и вперед
Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах
Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.
Этот сверхкомпактный футляр станет компактным источником питания. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 12 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
Встроенные элементы управления на наушниках позволяют приостанавливать воспроизведение музыки, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне одним касанием кнопки. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к телефону сразу после извлечения из футляра.
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Звук
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Размеры
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
UPC
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