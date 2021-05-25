Полная готовность к действию
Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная готовность к действию
Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Полная готовность к действию
Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная готовность к действию
Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.
Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.
Звук
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
UPC
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