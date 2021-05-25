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  • Полная готовность к действию Полная готовность к действию Полная готовность к действию

    Полностью беспроводные наушники

    TAT2206GR/00

    Полная готовность к действию

    Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения.

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    Полностью беспроводные наушники

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    Полная готовность к действию

    • Вакуумные наушники-вкладыши
    • Сверхкомпактный футляр для зарядки
    • Класс защиты от влаги IPX4
    • До 18 часов воспроизведения
    Защита от брызг и пота IPX4

    Защита от брызг и пота IPX4

    Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

    Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

    Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

    Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

    Звонки с одним наушником. Монофонический режим

    Звонки с одним наушником. Монофонический режим

    Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

    Надежная и комфортная посадка

    Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

    Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

    Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      6 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      101 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      33.8  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      27.8  см
      Вес брутто
      4.279  кг
      Высота
      25  см
      GTIN
      1 48 95229 11742 3
      Вес нетто
      1.392  кг
      Вес упаковки
      2.887  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Класс защиты от влаги
      IPX4
      Монофонический режим TWS
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      16  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      13  см
      Высота
      11  см
      Вес нетто
      0.174  кг
      Вес брутто
      0.479  кг
      Вес упаковки
      0.305  кг
      GTIN
      2 48 95229 11742 0

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время воспроизведения музыки
      6 +12  часов
      Время разговора
      6 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 1 hr
      Тип батареи (футляр для зарядки)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батареи (наушники)
      Lithium Polymer (built-in)
      Вес аккумулятора (общий)
      10.5  г
      Емкость аккумулятора (футляр)
      350  mAh
      Емкость аккумулятора (вкладыш)
      55  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      200 hr

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.2  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11742 6
      Вес брутто
      0.13  кг
      Вес нетто
      0.058  кг
      Вес упаковки
      0.072  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      4.57  см
      ширина
      5.7  см
      Глубина
      3.1  см
      Вес
      0.037  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Амбушюры
      3 пары (S/M/L)
      Футляр для зарядки
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Зеленый
      Стиль ношения
      Вкладыши
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Силиконовые амбушюры

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20181 1

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      Да
      Активация по голосу
      Ручная
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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