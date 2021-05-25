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Полностью беспроводные наушники

TAT2206WT/00
Общая оценка / 5
  • Полная готовность к действию Полная готовность к действию Полная готовность к действию
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    Полностью беспроводные наушники

    TAT2206WT/00
    Общая оценка / 5

    Полная готовность к действию

    Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Полная готовность к действию

    Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Полная готовность к действию

    Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Полная готовность к действию

    Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

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      Полная готовность к действию

      • Вакуумные наушники-вкладыши
      • Сверхкомпактный футляр для зарядки
      • Класс защиты от влаги IPX4
      • До 18 часов воспроизведения
      Защита от брызг и пота IPX4

      Защита от брызг и пота IPX4

      Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

      Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

      Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

      Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

      Звонки с одним наушником. Монофонический режим

      Звонки с одним наушником. Монофонический режим

      Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

      Надежная и комфортная посадка

      Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

      Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

      Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.

      • Звук

        Сопротивление
        16 Ом
        Диаметр излучателя
        6 мм
        Чувствительность
        101 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Тип излучателя
        Динамический

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 микрофон

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,0
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth
        Беспроводное соединение
        Да

      • Комфорт

        Класс защиты от влаги
        IPX4
        Монофонический режим TWS
        Да
        Тип управления
        Кнопка
        Автовыключение
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Стиль ношения
        Вкладыши
        Заполняющий уши материал
        Силикон
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры

      • Питание

        Время воспроизведения музыки
        6 +12  ч
        Время разговора
        6 ч
        Тип батареи (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        55 мА·ч
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (футляр)
        350 мА·ч
        Время зарядки
        2  ч
        Быстрая зарядка
        15 мин для 1 часа работы
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        200 часов
        Количество батарей
        3 шт.
        Вес аккумулятора (общий)
        10,5 г
        Перезарядка
        Да

      • Голосовой ассистент

        Поддержка голосового ассистента
        Да
        Активация по голосу
        Ручной
        Совместимость с голосовым ассистентом
        Да

      • Аксессуары

        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм
        Зарядный чехол
        Да
        Амбушюры
        3 пары (S/M/L)
        Краткое руководство
        Да

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        высота
        25  см
        ширина
        27,8  см
        Длина
        33,8  см
        Вес брутто
        4,279  кг
        Вес нетто
        1,392  кг
        Вес упаковки
        2,887  кг
        GTIN
        1 48 95229 11741 6

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        высота
        11  см
        ширина
        13  см
        Длина
        16  см
        Вес брутто
        0,479  кг
        Вес нетто
        0,174  кг
        Вес упаковки
        0,305  кг
        GTIN
        2 48 95229 11741 3

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        17,2  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес нетто
        0,058  кг
        Вес брутто
        0,13  кг
        Вес упаковки
        0,072  кг
        EAN
        48 95229 11741 9

      • Габариты изделия

        высота
        4,57  см
        ширина
        5,7  см
        Глубина
        3,1  см
        Вес
        0,037  кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20182 8

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