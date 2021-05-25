Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения.
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения
Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.
Звонки с одним наушником. Монофонический режим
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Надежная и комфортная посадка
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.
Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение
Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.
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