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Полностью беспроводные наушники

TAT2236WT/00
Общая оценка / 5
  • Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка. Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка. Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.
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    Полностью беспроводные наушники

    TAT2236WT/00
    Общая оценка / 5

    Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

    Эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота всегда удобно брать с собой! Футляр для зарядки поместится в карман штанов. Форм-фактор этих наушников обеспечит идеальную посадку, если вам не нравятся ощущения от внутриканальных наушников. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

    Эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота всегда удобно брать с собой! Футляр для зарядки поместится в карман штанов. Форм-фактор этих наушников обеспечит идеальную посадку, если вам не нравятся ощущения от внутриканальных наушников. Узнать обо всех преимуществах

    Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

    Эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота всегда удобно брать с собой! Футляр для зарядки поместится в карман штанов. Форм-фактор этих наушников обеспечит идеальную посадку, если вам не нравятся ощущения от внутриканальных наушников. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

    Эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота всегда удобно брать с собой! Футляр для зарядки поместится в карман штанов. Форм-фактор этих наушников обеспечит идеальную посадку, если вам не нравятся ощущения от внутриканальных наушников. Узнать обо всех преимуществах

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      Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

      • Наушники-вкладыши
      • Сверхкомпактный футляр для зарядки
      • Класс защиты от влаги IPX4
      • До 18 часов воспроизведения
      Защита от брызг и пота IPX4

      Защита от брызг и пота IPX4

      Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 12-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

      Звонки с одним наушником. Монофонический режим

      Звонки с одним наушником. Монофонический режим

      Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

      Сверхкомпактный футляр для зарядки USB. 12 дополнительных часов воспроизведения

      Сверхкомпактный футляр для зарядки USB. 12 дополнительных часов воспроизведения

      Со столь компактным футляром вы сможете слушать музыку где угодно! Аккумулятора этих полностью беспроводных наушников хватит на 6 часов воспроизведения, а футляр для зарядки обеспечит дополнительные 12 часов воспроизведения. Всего 15 минут зарядки хватит на дополнительный час работы наушников.

      Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

      Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

      Надежная удобная посадка. Наушники-вкладыши

      Оцените комфортное прослушивание музыки благодаря стильному и легкому дизайну. Благодаря отсутствию амбушюр вы не будете ощущать лишнее давление в ушном канале. Современный форм-фактор обеспечивает надежную посадку обоих наушников.

      • Звук

        Сопротивление
        28 Ом
        Диаметр излучателя
        12 мм
        Чувствительность
        104 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Тип излучателя
        Динамический

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 микрофон

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,0
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth
        Беспроводное соединение
        Да

      • Комфорт

        Класс защиты от влаги
        IPX4
        Монофонический режим TWS
        Да
        Тип управления
        Кнопка
        Автовыключение
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Стиль ношения
        Наушник-вкладыш
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Свободная посадка

      • Питание

        Время воспроизведения музыки
        6 +12  ч
        Время разговора
        6 ч
        Тип батареи (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        55 мА·ч
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (футляр)
        350 мА*ч
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        200 часов
        Время зарядки
        2  ч
        Быстрая зарядка
        15 мин для 1 часа работы
        Количество батарей
        3 шт.
        Вес аккумулятора (общий)
        10,5 г
        Перезарядка
        Да

      • Голосовой ассистент

        Поддержка голосового ассистента
        Да
        Активация по голосу
        Ручной
        Совместимость с голосовым ассистентом
        Да

      • Аксессуары

        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм
        Зарядный чехол
        Да
        Краткое руководство
        Да

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        33,8  см
        ширина
        27,8  см
        высота
        25  см
        Вес брутто
        4,224  кг
        Вес нетто
        1,32  кг
        Вес упаковки
        2,904  кг
        GTIN
        1 48 95229 11745 4

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        16  см
        ширина
        13  см
        высота
        11  см
        Вес брутто
        0,476  кг
        Вес нетто
        0,165  кг
        Вес упаковки
        0,311  кг
        GTIN
        2 48 95229 11745 1

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        17,2  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес брутто
        0,128  кг
        Вес нетто
        0,055  кг
        Вес упаковки
        0,073  кг
        EAN
        48 95229 11745 7

      • Габариты изделия

        высота
        4,58  см
        ширина
        5,96  см
        Глубина
        2,89  см
        Вес
        0,036  кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20192 7

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