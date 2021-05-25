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  • Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка. Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка. Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

    Полностью беспроводные наушники

    TAT2236PK/00

    Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

    Эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота всегда удобно брать с собой! Футляр для зарядки поместится в карман штанов. Форм-фактор этих наушников обеспечит идеальную посадку, если вам не нравятся ощущения от внутриканальных наушников.

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    Полностью беспроводные наушники

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    Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

    • Наушники-вкладыши
    • Сверхкомпактный футляр для зарядки
    • Класс защиты от влаги IPX4
    • До 18 часов воспроизведения
    Защита от брызг и пота IPX4

    Защита от брызг и пота IPX4

    Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 12-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

    Звонки с одним наушником. Монофонический режим

    Звонки с одним наушником. Монофонический режим

    Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

    Сверхкомпактный футляр для зарядки USB. 12 дополнительных часов воспроизведения

    Сверхкомпактный футляр для зарядки USB. 12 дополнительных часов воспроизведения

    Со столь компактным футляром вы сможете слушать музыку где угодно! Аккумулятора этих полностью беспроводных наушников хватит на 6 часов воспроизведения, а футляр для зарядки обеспечит дополнительные 12 часов воспроизведения. Всего 15 минут зарядки хватит на дополнительный час работы наушников.

    Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

    Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

    Надежная удобная посадка. Наушники-вкладыши

    Оцените комфортное прослушивание музыки благодаря стильному и легкому дизайну. Благодаря отсутствию амбушюр вы не будете ощущать лишнее давление в ушном канале. Современный форм-фактор обеспечивает надежную посадку обоих наушников.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      12 мм
      Сопротивление
      28 Ом
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      104 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      33.8  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      27.8  см
      Вес брутто
      4.224  кг
      Высота
      25  см
      GTIN
      1 48 95229 11747 8
      Вес нетто
      1.32  кг
      Вес упаковки
      2.904  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Класс защиты от влаги
      IPX4
      Монофонический режим TWS
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      16  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      13  см
      Высота
      11  см
      Вес нетто
      0.165  кг
      Вес брутто
      0.476  кг
      Вес упаковки
      0.311  кг
      GTIN
      2 48 95229 11747 5

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время воспроизведения музыки
      6 +12  часов
      Время разговора
      6 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 1 hr
      Тип батареи (футляр для зарядки)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батареи (наушники)
      Lithium Polymer (built-in)
      Вес аккумулятора (общий)
      10.5  г
      Емкость аккумулятора (футляр)
      350  mAh
      Емкость аккумулятора (вкладыш)
      55  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      200 hr

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.2  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11747 1
      Вес брутто
      0.128  кг
      Вес нетто
      0.055  кг
      Вес упаковки
      0.073  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      4.58  см
      ширина
      5.06  см
      Глубина
      2.89  см
      Вес
      0.036  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Футляр для зарядки
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Розовый
      Стиль ношения
      Наушник-вкладыш
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Свободная посадка

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20194 1

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      Да
      Активация по голосу
      Ручная
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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