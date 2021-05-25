Сверхтонкий корпус. Комфортная посадка.

Эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота всегда удобно брать с собой! Футляр для зарядки поместится в карман штанов. Форм-фактор этих наушников обеспечит идеальную посадку, если вам не нравятся ощущения от внутриканальных наушников.